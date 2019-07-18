Вчера, 17 июля, Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал очередной доклад в котором говорится, что нынешний курс доллара США по отношению к другим основным валютам мира значительно завышен.

Об этом передает DW.

С учетом основных краткосрочных экономических индикаторов курс доллара завышен как минимум на 6-12% , говорится в докладе МВФ. В то же время курсы евро, японской йены и китайского юаня находятся на экономически приемлемом уровне.

Конкретно же для Германии курс евро, учитывая высокое положительное сальдо текущих операций ФРГ, занижен на 8-18%, полагают эксперты МВФ. В целях снижения гигантского профицита в сфере внешней торговли МВФ советует Германии активнее инвестировать во внутреннюю инфраструктуру.

Ранее "Страна" сообщала, что в МФВ напомнили Украине условия для будущих траншей.