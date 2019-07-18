Глава МИД России Сергей Лавров выступил с резкой критикой в адрес Дании, которая фактически блокирует прокладку "Северного потока-2" в своих территориальных водах.

Об этом Сергей Лавров заявил в интервью немецкой газете "Райнише пост", как передает РИА Новости.



"С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне", - сказал Лавров.



По его словам, затягивание рассмотрения поданных оператором проекта заявок идет вразрез с принципами международного морского права, позволяющими сооружать объекты энергетической инфраструктуры в морских акваториях.



"Надеемся, что сформированное по результатам парламентских выборов правительство Дании откажется от конфронтационного курса и примет правильные решения", - подчеркнул глава российского МИД.



Лавров напомнил, что претензий по эксплуатации первой нитки "Северного потока", вдоль которой изначально планировалось проложить маршрут "Северного потока - 2", ни у одной страны, включая Данию, не возникло.

Глава МИД также назвал нерыночными и антидемократичными попытки Вашингтона заставить европейских потребителей покупать более дорогой сжиженный природный газ из США.

Рассчитываем, что при принятии решений по "газовому" и иным вопросам наши германские и другие европейские партнеры будут руководствоваться интересами своих народов, а не установками, сформулированными за океаном", - подчеркнул Лавров.

Ранее "Страна" сообщала, что ОБСЕ признала "Турецкий поток" и "Северный поток-2" средствами политического принуждения.