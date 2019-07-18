Палата представителей США приняла решение отложить рассмотрение резолюции, предложенной демократом Элом Грином, по импичменту президента США Дональда Трампа.

Как свидетельствуют результаты голосования, 332 конгрессмена выступили против резолюции, 95 поддержали ее. Голосование показало сильное разделение среди демократов.

Сама спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси добивалась отмены дебатов об импичменте, и ее сторонники выиграли голосование. Но оно также продемонстрировало, что большое количество демократов хотят принять меры против Трампа, как передает Интерфакс-Украина.

Грин предложил резолюцию по импичменту президента США после того, как Палата представителей во вторник осудила Трампа за высказывания против четырех женщин в Конгрессе.

Демократ утверждал, нужно пойти дальше и перейти к импичменту Трампа за разжигание расовой напряженности в Америке.

"Сегодняшнее голосование должно определить, будем ли мы наказывать президента. Вчера была замечательная попытка. Я ее поддержал. Но это не наказывает президента", - сказал Грин перед голосованием.

Конституция США предусматривает отрешение президента от власти посредством выдвижения импичмента в Палате представителей, а затем утверждения этого голосования квалифицированным большинством (2/3) Сената. На данный момент Сенат США контролируется республиканцами, поддерживающими Трампа. Поэтому импичмент нынешнему президенту США вряд ли угрожает.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном назло Обаме.