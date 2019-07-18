Президент Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

Об этом сообщает в Facebook Офис президента.

Отмечается, что это стало реакцией на подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства.

В ОП заявили, что понимают, что этот указ направлен на граждан Украины, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях, и считают, что такой шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса.

Фото: facebook.com/president.gov.ua/



Сегодня, 17 июля, Путин расширил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. В соответствии с ним, на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, но и жители этих областей в целом.

Ранее у Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным