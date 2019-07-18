Отрекшийся от престола король Малайзии развелся с Мисс Москва после публикации в Instagram
Бывший король Малайзии Мухаммад V развелся с победительницей конкурса "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, прожив с ней менее года.
Развод оформлен 1 июля в суде Сингапура, официального уведомления СМИ не получили. Об этом сообщает в среду, 17 июля, местная газета The New Straits Times.
О расставании Мухаммада V и Воеводиной стало известно в январе текущего года. В свидетельстве о разводе, фотография которого была слита в интернет, используется мусульманский термин "талак баин", что переводится как "необратимая форма".
Источники утверждают: королевская семья была недовольна публикацией Воеводиной в инстаграме, где та выражала надежду, что ее сын станет наследным принцем государства и будущим королем Малайзии.
Монархи сочли это "неприличным" и свидетельством того, что россиянка не усвоила местных традиций престолонаследия.
Напомним, что бракосочетание 49-летнего монарха, правителя Келантана и короля Малайзии, и 25-летней русской красавицы-модели, выпускницы факультета бизнеса РЭУ имени Плеханова, состоялось в ноябре 2018 года в подмосковном поселке Барвиха. Свадьба была безалкогольной и с халяльной едой.
Во время торжественной церемонии Верховный правитель Малайзии вышел к публике в малайзийской национальной одежде, а невеста – в русском наряде. Спустя всего месяц новобрачный отрекся от престола.
В мае 2019 у пары родился сын, которого назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.
Отметим, что в Малайзии короля, который выполняет церемониальные функции и является верховным главнокомандующим, избирает совет наследственных султанов сроком на пять лет.
В 2004-2008 годах Мухаммад V был женат на женщине из семьи правителей султаната Паттани. После развода и восхождения на престол он стал первым неженатым султаном и монархом Малайзии. Оксана Воеводина ранее не была замужем.
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Также стало известно, что Лолита после 9 лет брака объявила о разводе со своим пятым мужем.