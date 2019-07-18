Бывший король Малайзии Мухаммад V развелся с победительницей конкурса "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, прожив с ней менее года.

Развод оформлен 1 июля в суде Сингапура, официального уведомления СМИ не получили. Об этом сообщает в среду, 17 июля, местная газета The New Straits Times.

О расставании Мухаммада V и Воеводиной стало известно в январе текущего года. В свидетельстве о разводе, фотография которого была слита в интернет, используется мусульманский термин "талак баин", что переводится как "необратимая форма".

Источники утверждают: королевская семья была недовольна публикацией Воеводиной в инстаграме, где та выражала надежду, что ее сын станет наследным принцем государства и будущим королем Малайзии.

Монархи сочли это "неприличным" и свидетельством того, что россиянка не усвоила местных традиций престолонаследия.

Напомним, что бракосочетание 49-летнего монарха, правителя Келантана и короля Малайзии, и 25-летней русской красавицы-модели, выпускницы факультета бизнеса РЭУ имени Плеханова, состоялось в ноябре 2018 года в подмосковном поселке Барвиха. Свадьба была безалкогольной и с халяльной едой.

Во время торжественной церемонии Верховный правитель Малайзии вышел к публике в малайзийской национальной одежде, а невеста – в русском наряде. Спустя всего месяц новобрачный отрекся от престола.

В мае 2019 у пары родился сын, которого назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

Отметим, что в Малайзии короля, который выполняет церемониальные функции и является верховным главнокомандующим, избирает совет наследственных султанов сроком на пять лет.

В 2004-2008 годах Мухаммад V был женат на женщине из семьи правителей султаната Паттани. После развода и восхождения на престол он стал первым неженатым султаном и монархом Малайзии. Оксана Воеводина ранее не была замужем.

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Также стало известно, что Лолита после 9 лет брака объявила о разводе со своим пятым мужем.