Британский рыболов из-за собственной глупости едва не погиб от смертоносного синекольчатого осьминога.

12 июля британцы Росс Сондерс и Джонпол Леннон, а также другой парень из Германии, чьё имя не называется, рыбачили в городе Бандарберг и случайно поймали на удочку маленького осьминога, пишет австралийский портал News. Симпатичный кроха пришёлся по душе Джонполу, и молодой человек захотел фотографию с обитателем океана у себя на руке.

По словам парней, они спросили находящихся рядом с ними людей, опасен ли осьминог, но утвердительного ответа не получили. Тогда друг британцев из Германии попытался водрузить создание на руку к Джонполу и сфотографировать его. А Росс снимал весь процесс на видео, которое затем опубликовал в Facebook.

Каково же было удивление британца, когда он узнал, что это был синекольчатый осьминог - одно из самых опасных существ в мире.

Капли его яда хватит, чтобы убить четверть сотни взрослых людей. И только чудо, что этой парочке удалось избежать лютой смерти.

После того как фото и видео были сделаны, друзья отпустили осьминога обратно в воду.

Яд, который содержится в одном таком милаше, способен убить сразу несколько десятков человек, а количество опасного вещества, достаточного для смерти одного человека, помещается на головку булавки.

Противоядия от укусов синекольчатых осьминогов нет, и их атаки на людей часто кончаются летальным исходом для последних.

Сложности в спасении пострадавших добавляет то, что укусы таких обитателей океана нередко безболезненны и жертва узнаёт о них лишь с появлением первых симптомов.

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