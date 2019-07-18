Хаотическая торговля на межбанке завершилась 17 июля снижением курса доллара на 3 копейки - до 25,87-25,8850 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

На протяжении дня котировки взлетали до 25,91-25,93 грн/$, но после откатывались.

"Скорее всего, этот рост курса был спекулятивным для дальнейшей продажи валюты нерезидентами, под расчет по вчерашнему аукциону по ОВГЗ, на котором Минфин привлек более $1 млрд. Но к обеду цена по иностранной валюте снизилась до 25,84-25,86 грн./$, а после немного скорректировалась вверх", - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

"Не всем нерезидентам удалось вчера приобрести гривневые ОВГЗ. И те, кто поспешил перевестись в гривну, но не получили бумаг, пришлось конвертировались обратно в доллар", - объяснил финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Валютный рынок сегодня жил и дышал аукционом Нацбанка по размещению гривневых и валютных облигаций. То иностранцы продавали доллар, чтобы выкупить гривневые бумаги, то покупатели валютных ОВГЗ выходили собирать "американца".

"Вчерашний аукцион по размещению ОВГЗ стал не только рекордным по объемам (33,3 млрд грн), но и нетипичным по валютной структуре: 7,4 млрд гривен против 1 млрд долларов (более 26 млрд грн в эквиваленте). Такой расклад скорее активизировал спрос на валюту, чем ожидавшееся предложение для расчетов за ЦБ, что и нашло отражение в сегодняшней курсовой динамике", — подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

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