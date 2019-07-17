Всемирная организация здравоохранения ввела статус чрезвычайной ситуации международного масштаба в связи с массовым распространением вируса Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом говорится в официальном сообщении ВОЗ, распространенном в среду.

"Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус объявил сегодня распространение вируса Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая вызывает международное беспокойство", - отмечается в сообщении.



"Настало время для мира обратить внимание на это и удвоить наши усилия. Мы должны сотрудничать совместно с ДРК, чтобы положить конец этой вспышке и построить лучшую систему здравоохранения", - заявил в связи с этим глава ВОЗ.

Он также указал, что Организация на протяжении почти года прилагает усилий в борьбе с заболеванием.

ВОЗ подчеркнула, что границы страны должны быть закрыты, добавив, что риск распространения заболевания за пределами пострадавшего региона не высок. На этой неделе первый случай инфекции был зафиксирован в городе Гома, где проживает более миллиона человек.

Свое заявление доктор Тедрос сделал после заседания Международного комитета по вопросам чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения, созданного за вспышки вируса Эболы в ДРК. Комитет заслушал отчеты о последнем развитии событий, что произошли в период вспышки и обсудил возможные меры для реагирования на ситуацию. Это стало уже четвертым заседанием Комитета с момента объявления вспышки 1 августа 2018 года.

Предыдущий серьезный вспышка Эболы в Западной Африке убил более 11 000 человек. Тогда вспышка была классифицирована как третий (высший) уровень опасности, что требует немедленной масштабной мобилизации ВОЗ. ООН также признала серьезность чрезвычайной ситуации, введя значительный объем гуманитарной помощи в качестве дополнительных мер реагирования.

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