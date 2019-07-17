Венгерский "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва в гостях победил болгарский "Лудогорец" со счетом 3:2 в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

Первая игра также завершилась победой венгров (2:1), поэтому подопечные украинского тренера прошли дальше.

В стартовом составе "Ференцвароша" на поле вышли сразу три украинца - Александр Зубков, Игорь Харатин и Данил Игнатенко. Харатин на 17-й минуте ударом головой открыл счет после подачи с углового от Зубкова.

Спустя четыре минуты Зубков отличился еще одной результативной передачей на Михала Шкварку.

Во втором раунде подопечные Реброва встретятся с мальтийской "Валеттой".

Ранее "Страна" сообщала, что зарплата украинского футболиста Малиновского в "Аталанте" по данным журналистов составит 1 млн евро в год.

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