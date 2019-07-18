В поселке Новотроицкое Херсонской области шестилетний мальчик оказался в ловушке на детской площадке.

Как говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, ребенок увидел отверстие в металлическом навесе, просунул туда голову, а выбраться обратно уже не смог.

Спасателей вызвала жительница дома, рядом с которым расположена игровая зона. В вечернее время на площадке собралось много детей, и только по счастливой случайности ограничилось лишь одним пострадавшим ребенком.

Чтобы освободить малыша, спасатели воспользовались специальным гидравлическим инструментом. Спасательную операцию пришлось проводить крайне осторожно, учитывая близость головы ребенка.

По кусочку откусывая металл, спасательная бригада расширила отверстие так, чтобы ребенок мог освободиться.

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