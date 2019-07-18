Ожирение является одной из главных причин преждевременной смерти во всем мире.

Как говорится в сюжете ТСН, каждый 11-й на планете - толстяк.

По данным ООН, 670 миллионов людей в мире страдают ожирением. Проблема не только в складках на животе. Ожирение является одной из главных причин преждевременной смерти во всем мире.

Врачи утверждают, что лишний вес, кроме риска раньше умереть, несет в себе массу других проблем, которые мешают людям полноценно жить.

"Ты толстый, значит гипертоник, если гипертоник, значит почечник, если почечник, значит у тебя камни и песок...Короче, не морочь нам голову", - рассказывает пациент с ожирением о том, как с ним обходились ранее врачи.

Ранее Ульяна Супрун объяснила, в чем опасность сладкой газировки и соков летом.

Также мы рассказывали, что ученые нашли связь между ожирением людей и ландшафтом вокруг их жилья.