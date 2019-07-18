Трехлетний мальчик, которого нашли в чемодане в Черновцах, мог умереть от астмы.

Такое предположение высказали врачи, обследовавшие тело, говорится в сюжете ТСН.

Чтобы окончательно это подтвердить, проведут дополнительные исследования. Пока же экспертам удалось выяснить - ребенок умер за несколько дней до того, как обнаружили тело.

Следов насильственной смерти не было, зато подтверждено, что мальчик болел бронхиальной астмой.

Именно последний приступ мог стать фатальным.

Ранее "Страна" информировала, что полиция до сих пор не нашла женщину, которая бросила мертвого ребенка в чемодане.

Также мы писали, что уже дюжина полицейских привлечена к ответственности по делу об убийстве 5-летнего мальчика, которого случайно застрелили полицейские из ружья.