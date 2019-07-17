В Кропивницком патрульные повалили на землю 51-летнего мужчину, а через несколько минут он умер. Что стало причиной конфликта не сообщается.

Как говорится в сюжете ТСН, в Кропивницком 51-летний мужчина погиб во время спора с копами. По версии полиции, ему внезапно стало плохо.

Но свидетели рассказывают совсем другое. По их словам, водителя полицейские побили своими палками и прыснули в лицо из газового баллончика.

Но драка попала на видео и на глаза свидетелей.

"Дубинками их лупашили всех, так что... не хочу ругаться", - рассказывает очевидец.

"Один из полицейских берет папу, валит на пол, садится на него, одевает наручники, а второй берет и тупо его бьет палкой", - рассказывает дочь погибшего.

Правоохранители избили и сына погибшего. "Я рядом лежу в наручниках, вижу, папе плохо, а он бьет его", - рассказывает сын со слезами на глазах.

Теперь с правоохранителями будут проводиться следственные действия.

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