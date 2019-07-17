В Киеве патрульные пробились через пробки и доставили роженицу в больницу.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В Киеве плотные пробки перегородили будущей маме дорогу к акушерам, на спасение пришли полицейские. Днем у Елены начал болеть живот, она вызвала свою подругу-акушерку Тамару, с которой отправилась в столичный роддом. Но через полчаса начались схватки. На дороге был час пик. У Елены стали отходить воды, а до роддома оставался как минимум час.

Однако полицейские помогли роженице пробраться через пробки вовремя к роддому.

Ранее "Страна" сообщала, как в одном роддоме Херсона одновременно родились четыре двойни.

Также мы рассказывали, что в житомирском роддоме с разницей в час невестка родила третьего ребенка, а свекровь - 14-го.