Поступающие в магистратуру, которые хотят еще раз сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭИ) по иностранному языку, смогут попасть на специальную третью сессию в ноябре. Соответствующий указ Министерства образования и науки был опубликован на сайте МОН сегодня.

"ВНО в магистратуру": для поступающих проведут третью сессию единого вступительного экзамена по иностранному языку, она состоится 5 ноября", - говорится в сообщении.

Сообщается, что регистрация на третью сессию продлится с 7 по 15 октября, а сам экзамен состоится 5 ноября. Пункты проведения ЕВЭ создадут в 9 городах – Виннице, Днепропетровске, Ивано-Франковске, Киеве, Львове, Славянске, Одессе, Херсоне, Харькове.

Также в ведомстве рассказали, что для регистрации абитуриенту нужно будет обратиться в приемную комиссию одного из вузов, куда он планирует поступить. Важно, что перед этим обязательно необходимо уточнить, предусмотрены ли Правилами приема ВНО дополнительные сроки приема заявлений, конкурсного отбора и зачисления в магистратуру.

"Результаты третьей сессии ЕВЭ можно будет использовать для поступления 2019 года только на контракт", - добавляют в МОН.

Кроме того, Министерство образования и науки обратило внимание абитуриентов на то, что, в отличие от основной и дополнительной сессий, третья сессия будет платной – стоимость отдельно определит Украинский центр оценивания качества образования. Предполагается, что она будет на уровне пробного тестирования ВНО для школьников.

Как сообщалось, единый вступительный экзамен по иностранному языку в форме ВНО должны сдавать поступающие в магистратуру по специальностям отраслей знаний "Гуманитарные науки" (кроме специальности 035 "Филология"), "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Право", "Сфера обслуживания", "Международные отношения", "Культура и искусство" (кроме творческих специальностей), "Богословие", "Управление и администрирование", "Информационные технологии", "Публичное управление и администрирование".

Ранее сообщалось, что в МОН решили не принимать в вузы без хорошего знания английского языка.

Также мы писали, что в МОН решили ввести ВНО по английскому для поступления на магистратуру.