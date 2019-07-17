В польском городе Юзефув возле Варшавы в результате ДТП погиб гражданин Украины. Об этом сообщает Польское радио.

По данным полиции, украинский водитель за рулем Mazda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, перевозившим 27 тонн цемента.

"Водитель автомобиля Mazda съехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. В результате полученных травм водитель погиб на месте", - сказали в местной полиции. Водитель цементовоза был трезвым, отметили в полиции.

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