С 19 июля в Украину вернется летняя жара. Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

Завтра, 18 июля, также еще ожидается в столице в течение дня + 21 ... + 23 градуса. Однако уже в пятницу температура воздуха повысится до + 23... + 25 градусов, а в течение будет почти жара, + 26.. + 28 градусов. На юге, на востоке и местами в центральных областях + 28 + 33 градуса.

"Поэтому готовьте кружевные белые зонты, чистите кондиционеры и открывайте плечи - к нам возвращается лето", - пишет Диденко.

Однако, в четверг в Киеве вероятен периодический дождь, локальные грозы, западный ветер может быть порывистым, до 11-13 метров в секунду.

В целом по Украине температура воздуха 18 июля достигнет днем + ​​21... + 25 градусов, в восточных областях, в южной части и в Днепропетровской области ожидается уже + 25 ...+ 29 градусов.

Фото: facebook.com/

Ранее синоптик рассказала, как сентябрьская свежесть среди июля задержится в Украине.

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