Пресс-секретарь бывшего президента, представителя Украины в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила о подготовке к взаимному освобождению подтвержденных лиц, которые удерживаются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и находящихся в учреждениях пенитенциарной системы Украины.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook в среду, 17 июля.

"В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находятся 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона", - написала Олифер по итогам заседания ТКГ

По ее данным, были достигнуты договоренности в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц.

Скриншот: Facebook/Дарка Оліфер

Ранее сообщалось, что в Кремле заявили, что переговоры по обмену украинских моряков не ведутся.

Также мы писали, что советники лидеров стран нормандского формата договорились об обмене пленными в течение месяца.