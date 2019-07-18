Наталья Баласинович - председатель Васильковского райсовета Киевской области заявила о том, что в отношении нее открыто уголовное дело и готовится арест.

Еще недавно Баласинович значилась №30 в списке кандидатов в народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, но прославилась она на всю страну после скандала с видео на котором Баласинович матерно оскорбляет женщину и предлагает ей похудеть.

Скадал был настолько большой, что ее из списка партии убрали. Кроме того, кандидат от "Слуги народа" по 94-му округу обвинял ее в том, что она продолжает по заданию соратника Порошенко Игоря Кононенко курировать процесс подготовки фальсификаций выборов.

Впрочем, сама Баласинович обвинила в комментарии "Стране" в своих злоключениях самого Дубинского, а также своего бывшего мужа.

"Сегодня я была приглашена на пресс-конференцию активисток "Стоп насилию". Когда я выходила с мероприятия, то ко мне подошел следователь с журналистами телеканала 1+1. Я вначале подумала, что это очередной розыгрыш 1+1, так как они постоянно за мной бегают и домой вечно приходят, а тут пришли вместе со следователем. Он подошел ко мне и попытался вручить ходатайство о домашнем аресте, так как я якобы в июне 2017 года избила своего бывшего мужа. Во-первых, за эти два года меня никуда вообще не разу не вызывали, никаких повесток не было и непонятно почему спустя столько времени вдруг решили вручить, я же негде не скрывалась и постоянно на работе была. А во-вторых, вы представляете, как я женщина могла бы побить мужчину в 135 кг при росте 192 см? Это же абсурд!", - рассказывает "Стране" Наталья Баласинович

По словам чиновницы, в июне 2017 года она сама подавала заявление в правоохранительные органы из-за домашнего насилия. Тогда, Баласинович зафиксировала телесные повреждения от побоев и обратилась к следователю, но за два года следствие не продвинулось, а весной 2019 и вовсе ее дело было закрыто.

"В 2017 меня побил муж, когда я застала его с любовницей, хотя он и раньше меня избивал. После этого случая его уволили с партийного офиса БПП. Думаю, что там как раз и узнали правду, что он закрутил служебный роман с сотрудницей международного отдела в офисе БПП, что на ул.Лаврской. Он просто влез в чужую семью. Сейчас же кандидат в народные депутаты, который баллотируется в Василькове по 94 округу - Александр Дубинский заплатил моему бывшему мужу и получил от него какие-то наши домашние видео, еще какую-то информацию и активно распространяет ее против меня. Так что сегодняшнее ходатайство следователя я связываю с политическим давлением и личной местью экс-супруга", - сообщает Наталья Баласинович

Фото: inforesist.org

Александр Дубинский в комментарии "Стране" рассказал, что Баласиноаич пытались вручить не ходатайство, а подозрение и, по его словам, совершенное преступление не касается бывшего супруга.

"Я не знаю откуда Баласинович взяла историю о том, что он продал мне какие-то видео. Вот эти видео, там где она матерится и ведёт себя неадекватно были выброшены в сеть ещё по-моему, в 2018 или в 2017 году. Это всё в YouTube можете найти. Это сейчас - вся её стратегия защиты, которой она пытается отмазаться от своего неадекватного поведения. А подозрение ей хотели вручить не за то, что она избила мужа, а за то, что избила консьержку в доме в котором живёт её муж. Но так как она находилась под крышей Кононенко-Порошенко, ей никто подозрение не выручал. Потому что подозрение в насильственном преступлении - это потенциально уголовный срок и отстранение от работы. Вот сейчас ей и вручают подозрение, когда пришёл новый президент, потому что крыши не стало. Теперь она пытается это всё перенести в плоскость личного конфликта", - сказал "Стране" Александр Дубинский

Напомним, бывший муж Натальи Баласинович - Богдан Баласинович ныне является советником мэра Киева.