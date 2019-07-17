На официальном сайте Конституционного Суда Украины обнародовано решение о признании конституционным закона "Об образовании".

"Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об образовании" от 5 сентября № 2145-VIII, признав его отвечающим Конституции Украины (конституционным)", - говорится в сообщении на сайте.

В КСУ считают, что, приняв указанный Закон, государство создало условия для полноценной реализации соответствующих прав национальных меньшинств, в том числе коренных народов Украины, изучать родной язык, а также получать образование на государственном языке независимо от происхождения, полноценно реализовывать определенные Конституцией Украины права.

"Таким образом обеспечивается равенство каждого человека в реализации указанных прав независимо от национальности и языка общения", - в частности говорится в сообщении.

"В Законе не только воспроизводится содержание и объем конституционного права на образование на языке соответствующего национального меньшинства, которое определено в части пятой статьи 53 Конституции Украины, но и предполагается его реализация в двух формах: обучение на родном языке (дошкольное и начальное) и изучение родного языка (на всех уровнях общего среднего образования)", - указывается в решении суда.

Также в решении отмечается, что Закон устанавливает переходный период, который дает гражданам Украины возможность для адаптации к новому правовому регулированию в сфере образования. Кроме того, КСУ, изучив материалы дела, пришел к выводу об отсутствии нарушений конституционной процедуры рассмотрения, принятия Закона и вступления в силу. Решение КСУ является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Украины признал конституционным закон "Об образовании".

Напомним, законом "Об образовании", который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, обучения на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком. Языковые положения закона (ст. 7) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии. Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи. Венецианская комиссия, среди прочего, рекомендовала обеспечить достаточный уровень обучения на официальных языках ЕС представителей соответствующих меньшинств; продолжать обеспечивать достаточную удельный вес образования на языках меньшинств на начальном и среднем уровнях в дополнение к обучению на государственном языке; повысить качество преподавания украинского языка как государственного; освободить частные школы от новых языковых требований и т. п. 14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продолжить переходный период имплементации языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года. 4 октября 2018 года Конституционный суд начал рассмотрение представления народных депутатов относительно конституционности статьи 7 закона "Об образовании".

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