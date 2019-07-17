В среду, 17 июля, на YouTube-канале президента Украины Владимира Зеленского появилось видео в форме монолога (ответы на вопросы, которые задают Зе сам себе), который он озвучивает за рулем электромобиля Tesla главы Офиса президента Андрея Богдана.

"Страна" просмотрела видео и приводит главные заявления президента.

О посадках

"Почему нет посадок? Смотрите, все ж началось с самого первого дня. Мы позвали к себе всех представителей правоохранительных органов. Я даже не знал, что их столько бывает. Я назвал самые громкие дела. Ну, давайте сейчас разберемся. С Майданом, что у нас с журналистами, с преследованиями, что у нас с убитыми, что с Гандзюк, что в целом происходит, где Свинарчуки, как их взять... И тут началось самое главное. САП говорит - в этом виноваты НАБУ, НАБУ говорит - виноват САП, генпрокурор говорит: "Ну, была бы политическая воля - мы бы всех их посадили".

Сейчас уже прошло полтора месяца. Я понимаю только одно - что политической воли моей лично недостаточно. Нет политической воли у наших правоохранительных органов. Ну, может, у кого-то есть, но чего-то им всегда не хватает.

Вручили подозрение господину Насалику, ГБР-овцы делают, сделали обыски в министерстве обороны, сейчас начнут расследовать уголовные дела. Но я боюсь одного: что когда дело пойдет в суд, нам скажут: "Ну, мы-то тут ни при чем, все решает судья". Поэтому я очень жду того момента, когда у нас будет новая Верховная Рада. Будет Верховная рада - появится нормальное правительство из нормальных людей. Часть этих людей уже у нас есть, часть еще нужно будет подобрать.

О рабочем графике

… В котором часу просыпаюсь? В 6.30, иногда в 7. Ложусь... ложусь или засыпаю? Это две разные вещи. Засыпаю где-то в 12. Facebook читаю, инсту смотрю...

… Первая леди очень волнуется. Она очень педантичная. Она ко всему очень серьезно относится, поэтому очень волнуется. Но она молодец. А дочка привыкла уже. Сначала очень волновалась. Сын в целом рад, он говорит, что он сын президента. Мы ему сказали, что так говорить нельзя, поэтому он говорит: "Я сын вы знаете кого".

О войне

Что делать с войной? Ну, вопрос с войной очень сложный. Я думаю, если ты хочешь остановить войну, ты ее обязательно остановишь. Я уверен, что прошлая власть не хотела этого делать. Я не знаю те поводы и условия, почему они не хотели, чего они это тормозили. При этом они общались с президентом Российской Федерации, я это знаю, очень много раз. Из разных источников.

Есть Нормандский формат, который не работал 2 года. Что что мы уже сделали - 12 июня была первая встреча представителей. Договорились, что будет еще одна встреча уже более существенная. И через одну встречу попытаются встретиться 4 лидера. Это президент Украины - я, президент России Владимир Путин, Ангела Меркель и президент Французской республики будет, Эммануэль Макрон. Я думаю, что мы дипломатически приблизимся к этому вопросу. Но вы знаете, в чем дело, почему оно очень сложное? Потому что все говорят: "Не дай бог, если будут прямые переговоры с Россией, то снимутся санкции. Я, честно говоря, этой модели не понимаю. Я был уверен, что санкции вводятся не из-за моих разговоров с президентом Российской Федерации. А санкции вводятся из-за того, что у нас забрали Крым и что поддерживают временно оккупированные территории. Все, скажем так, партнеры Украины против даже того, чтобы даже звонить Путину.

Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос прежде всего Украины. Это вопрос наших граждан. Поэтому мы сами должны благодарить западных партнеров за поддержку, благодарить всех, но должны также иметь свое мнение. Поэтому я позвонил Владимиру Путину. Все меня пугали этим разговором. Но говорил я относительно наших людей, и чего пугаться и бояться, если правда на твоей стороне? Президент РФ мне сказал - я вижу решение вопроса пленных всех на всех. Я ему откровенно сказал, что всех на всех я с радостью, только есть одна ситуация. Дело в том, что список наших всех, тех парней, которые находятся на временно оккупированных территориях, не совпадают со списком людей, которые контролируют сейчас эти территории. Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, только давайте сначала вернем всех тех, кто есть в России, в Крыму, и начнем с моряков (моряков так и не освободили; почему это произошло можно прочитать здесь - Прим.Ред.).

О тарифах

По поводу тарифов можно очень сложными словами успокаивать, популизмом людей, говорить: "Обязательно детенизация экономики, демонополизация..."

Ничего не надо. Нужно правительство, и нужно большое желание. Мы уже даже говорили с МВФ, с Всемирным Банком. Они очень боялись, что мы будем резко снижать тарифы. Не потому, что они против, а потому, что не знают, за счет кого и за счет чего. Чтобы не было дыры в бюджете. Только желание. Мы это обязательно сделаем. Мы уже снизили тарифы на 12, мне кажется, процентов. Этого мало, но это первый шаг. Будем помогать. Есть идея, сейчас сложно про нее говорить, но идея очень креативная. Сейчас находят наши ребята экономическую модель, как людям, которым за 70, и они не могут, не только потому что на пенсии, а физически не могут работать, и они уже достаточно наработались по 40, по 50 лет на страну, как такому человеку не платить коммуналку.

О встрече с Ахметовым

Встретились с Ахметовым, поставили условие, что мы отменим Роттердам+, и мы его отменили (на самом деле формула отменилась автоматически из-за вступления в силу закона об электроэнергии, который приняли задолго до прихода к власти Зеленского - Прим.Ред.). И что на каждого олигарха будет большая финансовая нагрузка. Он купил 200 машин "скорой" для детских больниц. И будем ему презентовать инвестиционный документ, чтобы он вкладывал большие деньги в медицину, в инфраструктуру Донбасса. Это нормальный формат работы с олигархами. Они должны много денег инвестировать, которые они разными путями заработали. На которых нет криминала, потому что если есть криминал, то будем сажать. А у кого нет, то должны вкладывать деньги в Украину.

О выборах

…Что касается парламентской гонки, я думаю, что скажем так, политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь, обязательно всех победит, и только тогда мы сможем сделать нормальный парламент и сможем взять в правительство действительно профессионалов.

Большинство в Верховной Раде дает возможность прекратить эту традицию договариваться. Традицию политических терок, продавать места, обмениваться портфелями. Поэтому мы хотим набрать большинство голосов и очень высокий рейтинг, чтобы уменьшить эту возможность с кем-то о чем-то говорить.

О дорогах

В стране будут дороги, когда в стране не будет дураков. Когда будут дороги? Дороги будут в Украине, когда мы сначала решим вопрос с Укравтодором - ликвидируем ли его, или полностью заменим руководящий состав. Это первый этап. Второе - нужно посадить руководство, которое работало долгие годы и зарабатывало на дорогах. Это надо просто показать, чтобы люди боялись это делать. Третье - запустить инвестиции, потому что есть желание инвестировать в инфраструктуру, потому что никто больше не доверяет. Все знают - нет смысла вкладывать деньги в украинские дороги, потому что все украдут.

О вранье

Я думал, что никому нельзя верить (смеется). А оказалось так, что больше чем никому нельзя верить. То есть вообще нет людей, которым можно доверять. Ну, кроме нашего узкого круга. Все врут. Все врут, берут взятки, воруют, и при этом с улыбкой на лице. То есть цинизм высшего уровня".

Видео: YouTube/Зе!Президент

Ранее сообщалось, что у Зеленского хотят, чтобы Нацсовет по ТВ контролировал "все вопросы информации".

Также мы писали, что у Зеленского нашли больше всего активных Facebook-ботов.