В Минске в очередной раз договорились об очередном прекращении огня
В Минске договорились о прекращении огня с 21 июля 00.01 по киевскому времени.
Об этом сообщил на брифинге представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Напомним, в среду, 17 июля, в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
На прошлом заседании ТКГ по ситуации на Донбассе стороны обсуждали вопрос заключения "хлебного перемирия", но не пришли к окончательному согласию.
Ранее мы писали, что Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всего Донбасса. Паспортов "ДНР/ЛНР" уже не нужно.
Также сообщалось, что Генпрокуратура завела дело на Кучму из-за блокады Донбасса, но на допрос не вызывала.
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