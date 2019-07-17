В Минске договорились о прекращении огня с 21 июля 00.01 по киевскому времени.

Об этом сообщил на брифинге представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Напомним, в среду, 17 июля, в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

На прошлом заседании ТКГ по ситуации на Донбассе стороны обсуждали вопрос заключения "хлебного перемирия", но не пришли к окончательному согласию.

Ранее мы писали, что Путин упростил получение гражданства РФ для жителей всего Донбасса. Паспортов "ДНР/ЛНР" уже не нужно.

Также сообщалось, что Генпрокуратура завела дело на Кучму из-за блокады Донбасса, но на допрос не вызывала.