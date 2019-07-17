Офис президента Украины считает, что необходимо расширить полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом заявил заместитель руководителям ОП Кирилл Тимошенко, передает Укринформ.

"Мы понимаем, что Национальный совет надо переделывать, к его функциям что-то добавлять. Мы сейчас разрабатываем такую "историю". Я думаю, что через неделю или две у нас будет решение о Национальном совете, потому что он как контролирующий орган не имеет никаких рычагов влияния. Мы понимаем, что уже все страны пошли вперед ... То, что Нацсовет контролирует телевидение и радиовещание - это хорошо, но возможно надо объединить несколько органов с Национальным советом, чтобы это был один большой орган, который будет контролировать все вопросы информации", - отметил Тимошенко.

Однако он не уточнил, какие именно ведомства планируют объединить с Нацсоветом, но подчеркнул, что в Офисе Президента есть три пути решения этого вопроса.

"Какие органы - я не могу сейчас вам сказать, потому что у нас есть три пути решения: объединить так, так или иначе, но Национальный совет должен стать органом, который будет действительно контролировать и решать вопрос контроля информационного пространства в Украине", - сказал заместитель руководителя ОПУ.

Вместе с тем он отметил, что в отношении расширения полномочий Нацсовета будут инициативы как от Президента, так и от Верховной Рады. По его словам, речь пойдет о путях "разработки быстрых реакций со стороны Нацсовета на любые вызовы в информационном пространстве".

Как сообщалось, на днях советник президента по политическим вопросам Никита Потураев заявил о намерении команды главы государства ликвидировать Министерство информационной политики, а также объединить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с Госкомитетом телевидения и радиовещания.

Также мы писали, что Нацсовет по ТВ устроит внеплановую проверку каналу NewsOne.