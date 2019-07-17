У президента Украины Владимира Зеленского больше всего активных ботов в Facebook, сообщает в исследовании VoxUkraine. Исследователи проанализировали наиболее комментируемые ботами посты в Facebook на страницах самых популярных медиа и политиков за период с первого мая по восьмое июля 2019 года.

Аналитики под "ботом" понимают тех пользователей, которых модель отнесла к ботам с высокой вероятностью. Модель - это алгоритм машинного обучения, который разработала техкомпания Artellence.

Учитывались как комментарии, так и информация профилей. Анализировали только тех пользователей, которые оставили более десяти комментариев на политические темы.

Фото: voxukraine.org

По результатам исследования, больше всего активных ботов у Владимира Зеленского - 27 926 аккаунтов. На втором месте - Петр Порошенко, о нем регулярно пишут 20 065 ботов. На третьем месте - Святослав Вакарчук (823 боты), далее идет Юлия Тимошенко (821 бот) и Владимир Гройсман - 717 ботов.

Фото: voxukraine.org

Следуя материалам исследования, наибольшая доля сообщений ботов в комментариях любого содержания на странице Вадима Рабиновича (45% от всех комментариев на странице), Евгения Мураева (39%) и Руслана Кошулинского(36%).

Меньше комментариев ботов на страницах Ирины Геращенко (0,02%), Семена Семенченко (0,12%) и Виталия Кличко (0,13%).

Лидерами по количеству комментариев ботов на личных страницах есть Владимир Зеленский (58 350 комментариев ботов с 255 157 или 23%), Петр Порошенко (47 750 с 17 3046 или 28%) и Юлия Тимошенко (24 683 с 100 889 - 24%).

"Стоит сказать, что боты могут принадлежать не только потому политику, о котором пишут позитив, но и его конкурентам (в таком случае они пишут негатив). Кому именно принадлежали те или иные активные боты, мы не исследовали", - отмечают в VoxUkraine.

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