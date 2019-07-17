В Исполнительной службе арестовали банковские счета политической партии "Европейская солидарность" за неисполнение судебного решения. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов на своей странице в Facebook в среду.

Портнов добавил к посту само решение Исполнительной службы и заметил, что сумма на счету небольшая, но для него это дело принципа. По его словам, Исполнительная служба арестовала счета "Евросолидарности" в рамках выигранного им иска о защите чести и достоинства.

Также Портнов добавил, что в будущем эти средства будут принудительно перечислены на его личный счет. Постановление о наложении ареста на денежные средства партии вынесена 16 июля и она может быть оспорена.

"Исполнительная служба арестовала счета ЕвропейскойСолидарности Порошенко (БПП) в рамках выигранного мнойиска о защити чести и деловой репутации. Сумма небольшая,всего 3,5 тыс гривен, но дело принципа.

Следующий шаг будет более унизительный - принудительное перечисление средств партии Порошенко на мой личный счет. С паршивой овцы хоть шерсти клок", - написал Портнов.

Скриншот: Facebook/Андрей Портнов

Ранее сообщалось, что Портнов прогнозирует принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР.

Также мы писали, что Порошенко вызвали на допрос по делу "Кузни на Рыбальском" - Портнов.