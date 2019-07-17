Появились подробности о третьем подозреваемом в деле об убийстве ребенка. Третий участник трагических событий, в результате которых погиб пятилетний мальчик Кирилл Тлявов, получил подозрение в совершении хулиганских действий с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщается на сайте ГБР.

Это - совершеннолетний гражданин Украины. По информации "Страны", речь идет о 26-летнем жителе села Цибли Киевской области Дмитрие Кривошее. В день трагедии он был в гостях у своих приятелей-полицейских. В настоящее время Кривошее объявлено о подозрении в злостном хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Об усиленном интересе к нему следствия мы сообщали вскоре после трагедии с Кириллом Тлявовым.

Ранее двое участников - сотрудников полиции - получили подозрения в:

убийстве малолетнего ребенка, совершенном по предварительному сговору группой лиц (пп. 2, 12 ст. 115 Уголовного кодекса Украины);

совершении хулиганских действий с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Во время брифинга директор ГБР Роман Труба сообщил, что продолжаются следственные действия для установления личности убийцы, и квалификация статей может быть изменена.

31 мая в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и перелом височной кости.

Правоохранители установили, что работники патрульной полиции во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в мальчика, находившегося на детской площадке. Вечером 3 июня мальчик скончался в киевской больнице.

Мы публиковали видео брифинг главы ГБР Трубы.