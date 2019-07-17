Выпускники магистратуры 30 наиболее общественно важных и связанных с повышенным риском специальностей будут сдавать аттестацию в форме единого государственного квалификационного экзамена. Об этом сообщает сайт Министерства образования и науки со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, введение ЕКГЭ связано с необходимостью стандартизировать измерение уровня усвоения знаний.

"Сейчас у нас, к сожалению, нет надежного, стандартизированного инструмента, чтобы "измерить" качество образования выпускников на выходе из университета, ведь в каждом заведении свой подход к оцениванию. Таким инструментом должен стать единый государственный квалификационный экзамен – ЕГКЭ, предусмотренный Законом "О высшем образовании". Со следующего года мы начнем этот экзамен постепенно внедрять. Итоги ЕГКЭ позволят объективно оценить как результаты обучения и профессиональной готовности выпускников, так и результаты образовательной деятельности университетов", сказала Гриневич.

Министр добавила, что ЕГКЭ также призван предохранять от коррупционных рисков.

К организации и проведению ЕГКЭ планируют привлечь не только МОН, но и другие ведомства. Например, для разработки программ экзамена по специальности "Национальная безопасность" к процессу привлекут СБУ, Службу внешней разведки, Минобороны.

По некоторым специальностям экзамен может проводиться в форме ВНО.

ЕГКЭ предусматривается для выпускников магистратуры всех специальности отраслей знаний "Ветеринарная медицина", "Здравоохранение", "Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы", "Гражданская безопасность", "Транспорт", а также "Право", "Кибербезопасность", "Атомная энергетика", "Публичное управление и администрирование" и "Международное право".

"Мы вводим ЕГКЭ на те специальности, которые связаны с высоким уровнем социальной ответственности, безопасностью, здоровьем людей, международными обязательствами Украины. К подготовке таких специалистов действуют единые требования, поэтому, соответственно, нужен контроль за уровнем и качеством их соблюдения", – подчеркнула Гриневич.

К экзамену допустят студентов, не имеющих академической задолженности. Если выпускник не сдаст с первого раза ЕГКЭ, то его отчислят, хотя могут оставить для однократной повторной сдачи экзамена. Если же и вторая попытка будет неудачной, то восстановиться можно будет для повторного обучения – не менее двух семестров перед составлением ЕГКЭ. Повторное обучение и сдача квалификационного экзамена будет исключительно за средства физических и/или юридических лиц.

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