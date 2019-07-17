Звезда сериала "Чернобыль" попросил инстраграмеров не делать селфи в зоне отчуждения
Звезда сериала "Чернобыль" Джаред Харрис призвал пользователей Instagram, посещающих зону отчуждения, быть осторожными.
Об этом пишет BuzzFeed.
"Я бы посоветовал им быть осторожными, так как некоторые люди, кажется, делают фотографии с определенными предметами, потенциально опасными", - сказал Харрис
"Это (интерес туристов к ЧАЭС - прим.ред.) будет некоторое время - приключенческим туризмом", - сказал Харрис.
Напомним, сериал "Чернобыль" (копродукция HBO и Sky) вошел в тройку лидеров по количеству номинаций американской телевизионной премии Emmy Awards в 2019 году. Он получил 19 номинаций. Ранее сообщалось, что "Чернобыль" обошел "Игру престолов" в рейтинге сериалов крупнейшего сайта о кино Internet Movie Database (IMDb).
Ранее Чернобыльский заповедник показал цветение древней мальвы в зоне отчуждения.
Мы писали, что мэрия Киева открыла туристический маршрут по местам съемок сериала "Чернобыль".