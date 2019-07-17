Звезда сериала "Чернобыль" Джаред Харрис призвал пользователей Instagram, посещающих зону отчуждения, быть осторожными.

Об этом пишет BuzzFeed.

"Я бы посоветовал им быть осторожными, так как некоторые люди, кажется, делают фотографии с определенными предметами, потенциально опасными", - сказал Харрис

"Это (интерес туристов к ЧАЭС - прим.ред.) будет некоторое время - приключенческим туризмом", - сказал Харрис.

Напомним, сериал "Чернобыль" (копродукция HBO и Sky) вошел в тройку лидеров по количеству номинаций американской телевизионной премии Emmy Awards в 2019 году. Он получил 19 номинаций. Ранее сообщалось, что "Чернобыль" обошел "Игру престолов" в рейтинге сериалов крупнейшего сайта о кино Internet Movie Database (IMDb).

Ранее Чернобыльский заповедник показал цветение древней мальвы в зоне отчуждения.

Мы писали, что мэрия Киева открыла туристический маршрут по местам съемок сериала "Чернобыль".