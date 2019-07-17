Уполномоченная по правам человека так называемой "ДНР" Дарья Морозова предложила Киеву в срочном порядке провести обмен "всех на всех". Об этом сообщается на официальной странице омбудсмена т.н. "ДНР".

В сообщении сказано, что с предложением об обмене донецкая сторона выступила на сегодняшнем заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. В т.н. "ДНР" хотят произвести обмен в кратчайшие сроки по формуле "всех установленных на всех установленных".

Как отмечает омбудсмен непризнанной республики, на данный момент подтверждено, что на территории Украины удерживается 101 человек, на территории "Донецкой Народной Республики" - 50 человек.

На неподконтрольной территории отказываются от идеи поэтапного обмена пленными.

"Также мы исключаем любые варианты поэтапного осуществления обмена, поскольку уже имеем горький опыт невыполнения украинской стороной ранее предоставленных гарантий, что длится по настоящее время", - сказано на сайте омбудсмена.

В связи с этим донецкая сторона настаивает на следующем порядке обмена. Сторонам предоставляется время для "процессуальной очистки". На это т.н. "ДНР" потребуется около месяца, украинская сторона запросила шесть недель. После подтверждения выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств Трехсторонняя контактная группа назначит конкретную дату проведения обмена.

Ранее "Страна" писала об обсуждении Украиной и Россией обмена украинских моряков.

Однако сегодня стало известно, что Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСБ: всем 24 украинским морякам продлен срок содержания под стражей до конца октября.