Известный юрист Андрей Портнов заявил о намерении обжаловать решение Генпрокуратуры Украины о закрытии уголовного производства против экс-президента Петра Порошенко, которое ранее было возбуждено по его заявлению. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня Луценко… закрыл одно из уголовных производств следователей ГБР о государственной измене Порошенко, который рискуя обороноспособностью и национальной безопасностью Украины, пожертвовал украинскими моряками и ввел, с целью сохранения власти, военное положение. Мы немедленно обжалуем это в суде и заставим расследовать дело через публичные и судебные механизмы", - написал Портнов.

По его словам, дело было закрыто при участии генерального прокурора Украины Юрия Луценко и его нового заместителя Сергея Кизя.

Скриншот: Facebook/Андрей Портнов

Напомним, ГБР 21 мая по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (стст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года.

В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Перед этим Портнов сообщил, что направил в ГБР "первое заявление о преступлении", которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года, когда в Украине было введено военное положение.

"Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - написал он.

Ранее сообщалось, что Портнов прогнозирует принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР.