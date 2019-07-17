Во время визита в Николаевскую область президент Владимир Зеленский поговорил с главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко, которая до президентских выборов называла Зеленского малоросом. В комментарии в адрес на тот момент еще кандидата в президенты Украины Зеленского она написала: "… я таких малоросов как Вова не люблю и все".

"Я вообще к критике нормально отношусь. Я живой человек, я сам критиковал, поэтому я считаю, что это нормально. Но я не знаю Викторию, я не знаю, кто это такая. Виктория со мной сегодня познакомилась первый день", – сказал Зеленский.

Далее он обратился к Москаленко: "Я малорос? Вы серьезно говорите, что я малорос? … Придется вам как-то выживать со мной, малоросом".

На это она ответила, что во время предвыборной президентской кампании поддерживала Порошенко и сказала: "Я думаю, что вы докажете, что не являетесь малоросом и будем сотрудничать".

Зеленский перебил ее словами: "Давайте договоримся, что это ваша задача доказать, что вы украинка".

Москаленко ему ответила, что она - украинка. На это Зеленский заявил: "Меня народ пока что избрал".

Чиновница также сообщила, что тоже избрана народом.

Видео: facebook.com/

Ранее Зеленский потребовал от и.о. николаевского губернатора написать заявление об отставке, и тот согласился.

Также директор николаевского аэропорта повздорил с Зеленским.