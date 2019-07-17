Президент корпорации "Богдан" и экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский (Свинарчук) опровергает сообщения СМИ о том, что он якобы не явился на допрос в НАБУ 17 июля.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Гладковский говорит, что он приглашен к следователю на 19 июля для дачи показаний в качестве свидетеля.

Пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля, ссылаясь на официальную повестку следователя, уточнил, что Гладковского пригласили для участия в качестве свидетеля в следственном эксперименте в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР 26 февраля 2019 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

Ранее в СМИ появилась информация о вызове на допрос Гладковского 17 июля в рамках расследования уголовного производства по фактам коррупции в госконцерне "Укроборонпром".

Подробнее об этом деле можно прочитать здесь.

Напомним, первый замсекретаря СНБО Гладковский был уволен указом президента 4 марта в связи с громким коррупционным скандалом в оборонном секторе.

А 4 июля Олег Гладковский стал главой корпорации "Богдан", которую он возглавлял с момента ее создания в 2005 году до того, как стал госслужащим.