Британский концерн Lotus продемонстрировал собственную модель электрокара Evija, которая оснащена двигателями мощностью 1972 лошадиных силы. Об этом сообщает Об этом сообщает The Verge.

"Британский автопроизводитель Lotus представил свой первый автомобиль после того, как компанию купила китайская группа Geely. Электрокар Evija сможет конкурировать с самыми быстрыми автомобилями в мире, когда его производство начнется в 2020 году", - говорится в сообщении.

По данным портала, всего в мире изготовят 130 экземпляров Evija, стоимостью в 1,5 млн фунтов стерлингов. Отмечается, что электрокар будет оснащен четырьмя двигателями с общей мощность 1972 конных сил. Его максимальная скорость составит 322 км в час. Сам автомобиль сможет набрать скорость 100 км в час всего за три секунды.

Фото: theverge.com

Также отмечается, что компания рассчитывает, что Evija будет работать без зарядки, проезжая расстояние до 402 км. При этом электрокар можно будет зарядить от 0 до 80% всего за 18 минут на зарядных станциях с мощность 350 кВт. Однако после появления зарядных станций с 800 кВт полная зарядка займет всего 9 минут.

Видео: YouTube/Lotus Cars

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