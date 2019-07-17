Сегодня Владимир Путин вновь, уже третий раз с начала года, упростил получение гражданства РФ украинцам.

Для этого были выпущены поправки к одному из его действующих указов.

"Страна" изучила документ, и рассказывает, кто и каким образом попадает под действие новой упрощенки.

Льготными условиями может воспользоваться конкретная категория граждан: украинцы, которые по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года проживали в Донецкой и Луганской областях, а также члены их семей: супруги, дети и родители.

"Проживали" и "были прописаны по месту жительства" в данном случае тождественные понятия. Акцентируем внимание: речь идет не только об уроженцах "ЛДНР", а о всей территории двух областей, в том числе подконтрольной Киеву.

Данная упрощенка - не та, по которой сейчас в максимально облегченном режиме получают российские паспорта жители Донецка и Луганска.

В формате, описываемом нами сейчас, уроженец Мариуполя, Славянска или Константиновки должен уже проживать на территории России. Ну, или же готов туда переехать.

Также такие граждане обязательно должны стать участником любой упрощенной программы по получению гражданства РФ или быть беженцем, иметь разрешение на временное проживание или вид на жительство в России.

Предварительно подытоживаем:

Упрощенка №1: для жителей "ЛДНР", которые проживают в непризнанных республиках. На основании паспортов "ДНР" и "ЛНР". Они подают самый минимум документов и получают паспорта в кратчайшие сроки - до трех месяцев.

Упрощенка №2, с сегодняшней поправкой: уроженцы Донецка, Луганска, Мауриуполя, Константиновки - всей территории Донецкой и Луганской областей. Но только те, кто сейчас живут в РФ или планируют там жить. На основании паспорта гражданина Украины.

Конкретный пример: теперь мужчина, у которого есть прописка в городе Константиновке, может с супругой, детьми и родителями переехать в Россию. Неважно, где родились члены его семьи и какая у них прописка. Все они теперь по одному пакету документов получат паспорта РФ в упрощенном порядке.

Как именно указ упростит получение гражданства?

Как указывалось выше, указ касается тех уроженцев Донбасса, кто уже начал оформлять документы на получение российского гражданства, либо имеет некий статус в России.

Упрощение состоит в том, что украинцы получат гражданство значительно быстрее, чем планировали. А именно - через три месяца после принятия у них пакета документов. При обычной процедуре это заняло бы почти год.

При этом некоторые документы из обязательного пакета убрали. Например, справку с места работы или справку о доходах. То есть не надо подтверждать источники к существованию в России. Нет в списке документов и отказа от гражданства Украины даже в уведомительном порядке.

Также расширился список членов семьи, которые могут получить паспорт. Раньше супруг мог записать в своем заявлении супругу и детей, а теперь и родителей тоже.

Существенны ли эти упрощения в практическом смысле? Да. Описанные выше преференции - это фактически все острые углы, с которыми украинцы сталкивались ранее.

Зачем Путин внес сегодняшнюю поправку?

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным, которая состоялась 20 июня этого года, к нему обратилась семья из Дзержинска (Торецка).

Украинцы пожаловались, что они тоже вынуждены были бежать от войны, однако не могут воспользоваться упрощенной программой получения гражданства. Причина - Торецк - подконтрольный Киеву город, а действующие льготы касаются только уроженцев "ЛДНР", которые проживают в России.

Месяц назад Путин пообещал, что в отношении конкретно этой семьи вопрос будет решен максимально быстро. А для других уроженцев Донбасса, оказавшихся в такой же ситуации, выпустят отдельный документ. Это, собственно, и произошло сегодня.

Одновременно Россия дает новые сигналы Украине - о том, что окно возможностей на Донбассе у Киева может скоро закрыться. В РФ начали активную интеграцию жителей уже всего региона в российское правовое поле.

Указ Путина облегчает им жизнь в РФ и снижает зависимость от документов, которые выдает Киев. Это значит, что у многих жителей тех же неподконтрольных территорий появилась альтернатива - в какой из двух стран дальше планировать свою жизнь.

И скорее всего эти процессы ползучей интеграции в Россию неподконтрольной части Донбасса будут продолжаться - тем более что политической оттепелью между Киевом и Москвой пока не пахнет.