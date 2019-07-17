По результатам служебного расследования, проведенного в связи убийством 5-летнего Кирилла Тлявова в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области, привлечены к ответственности 12 сотрудников полиции. Из них 6 руководителей районного отдела полиции уволены. Об этом со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что руководители управления превентивной деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности.

На замещение вакантных должностей в Переяслав-Хмельницком отделе полиции объявлен конкурс среди действующего полицейского резерва.

Напомним, после завершения служебного расследования дела об убийстве ребенка было принято решение о назначении нового руководителя полиции Киевской области. Им стал Андрей Небытов.

"Страна" рассказывала обо всех ключевых подробностях убийства 5-летнего Кирилла, которое произошло 31 мая.

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