Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Харьков с первым рабочим визитом.

Сегодня, 17 июля, он проводит совещание по вопросам борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в области в помещении Харьковского областного управления лесного хозяйства.

После совещания, отвечая на вопросы журналистов, Зеленский отметил, что не имеет планов по смене главы Харьковской областной государственной администрации. Он отрицает, что имеет планы по назначению губернатором Харьковской области Вадима Слюсарева.

"Мы ищем в каждой области адекватных менеджеров... но я не рассматривал этого человека (Слюсарева) на пост...", - сказал Зеленский.

Также он сообщил, что и других кандидатур на эту должность у него нет.

Сейчас председателем Харьковской областной государственной администрации является Юлия Светличная.

По данным "Страны", Зеленский был готов назначать на пост губернатора Слюсарева (который сейчас де-факто руководит кампанией партии "Слуга народа" в Харьковской области), однако после поднятог шума в прессе откзаался до выборов от этой идее.

Видео: facebook.com

Ранее Зеленский уволил губернатора Днепропетровской области и назначил нового.

Также Зеленский назначил однокурсника Разумкова главой Киевской области.