Народный депутат Украины и кандидат на досрочных выборах в парламент на 94-м округе Игорь Мосийчук заявил, что снимает свою кандидатуру. Об этом он сообщил в своем видеообращении в среду, 17 июля, которое оказалось в распоряжении "Страны".

"Я одобрил решение снять свою кандидатуру на 94-м избирательном округе на досрочных выборах народных депутатов Украины", - заявил он.

При этом Мосийчук пояснил, что и не собирался участвовать в этих выборах.

"Я не собирался принимать участие в выборах на 94-м избирательном округе. После того, как я вышел из состава Радикальной партии Олега Ляшко из-за идеологических разногласий, из-за конфликта внутри команды, я планировал принимать участие в досрочных парламентских выборах на своей родной Полтавщине. Но из-за того, что РП выставила на одном из округов человека, которого я очень уважаю - Гребенковского городского голову Виталия Колесниченко, из-за того, что я на другом 148 округе занимался и готовил округ под выборы Игоря Линчевского, которого должна была выдвигать Радикальная партия, я одобрил решение не принимать участия в досрочных парламентских выборах вообще", - сказал нардеп.

Видео: YouTube/Страна.ua

Ранее сообщалось, что Мосийчук прокомментировал интервью экс-генпрокурора Шокина "Стране".

Также мы писали, что Дубинский, Кононенко, Мосийчук и еще один Дубинский баллотируются в Раду по одному округу под Киевом.