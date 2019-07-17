Украинская певица Даша Астафьева презентовала второй ролик в рамках проекта "Киевские истории". Про первый ролик мы уже рассказывали.

В новом видео видео Астафьева едет в вагоне киевского метро в окружении других пассажиров. Звезда читает стихи Алены Свиридовой "Розовый фламинго".

Для съемки Астафьева выбрала белое платье миди в горох. Образ звезда дополнила широким кожаным поясом, заплетенной косой и маленькими круглыми серьгами. Ролик снят в рамках серии концептуальных короткометражек "Киевские истории". В комментариях к видео певица призналась, что спустилась в метро впервые за 10 лет.

Ранее мы рассказывали, что Даша Астафьева порадовала поклонников горячими фото в винтажном стиле.

Также мы писали, что Даша Астафьева призналась, сколько денег она получила за фото на обложке журнала Playboy.