Телеведущий из Украины Евгений Щербаков был найден мертвым сегодня утром в Одессе. По информации агентства УНИАН, мужчина выпал из окна своего дома, получив несовместимые с жизнью травмы.

Фото: instagram.com/isherbakovofficial

Отмечается, что 29-летний шоумен был обнаружен около жилого дома в комплексе "Шестая жемчужина" в Приморском районе. Тело погибшего направили на экспертизу. Как установили оперативники, Щербаков упал с 17-го этажа, где находится арендованная им квартира.

В связи с гибелью ведущего было открыто уголовное производство. По данным правоохранителей, дело проходит по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай".

Щербаков получил известность благодаря участию в шоу "Дом-2", "Прожарка" и "Импровизация ведущих".

Ранее сообщалось, что юную участницу реалити-шоу Дом-2 обнаружили мертвой в чужой московской квартире.

Также мы писали, что в Москве звезда проекта "Дом-2" выпала из окна элитной многоэтажки.