В среду, 17 июля, президент Российской федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донбасса, проживающих на всей территории Луганской и Донецкой областей, а не только территории ОРДЛО. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Путин распространил возможность упрощенного получения гражданства РФ на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Ранее такая возможность была только у жителей так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

Указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. Этот документ вносит изменения в ранее опубликованный указ президента РФ от 29 апреля 2019 года "Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

Скриншот: pravo.gov.ru

Для получения гражданства жителям двух областей необходимо предоставить документ, подтверждающий постоянное проживание на их территориях по состоянию на 7 и 27 апреля соответственно.

Ранее "Страна" подробно разбирала, кто подпадает под первую редакцию указа Путина об упрощенном получении гражданства РФ, которая вышла в мае 2019 года.

Напомним также, что 16 июля жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей разрешили получать российские загранпаспорта, где не будет информации о месте проживания и прежних гражданствах.

До этого "Страна" сообщала, что на Западе собираются не признавать документов, которые Россия начала раздавать жителям ОРДЛО в конце мая 2019 года.