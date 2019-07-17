Кабинет министров расширил безвизовый режим Украины и Аргентины. Соответствующее решение правительство приняло в ходе своего заседания 17 июля.

В частности, был одобрен проект распоряжения о подписании протокола между правительством Украины и правительством Аргентины о внесении изменений в соглашение об отмене виз.

"Одобрить проект протокола между правительством Украины и правительством Аргентинской республики о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Аргентинской республики об отмене виз. Уполномочить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Аргентинской республике Дюдина Юрия Алексеевича подписать указанный протокол", - говорится в тексте документа.

Подчеркнем, протоколом предлагается увеличить срок пребывания без виз граждан Украины и Аргентины до 90 дней в течение 180 дней (раньше было до 90 дней в течение календарного года).

Мы писали, что Украина договорилась о постоянном безвизе с европейской страной, но при этом потеряла безвиз с двумя странами.