Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев представил нового начальника полиции Киевской области Андрея Небытова. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

По словам Департамента коммуникации Национальной полиции, представление состоялось 17 июля во время рабочего совещания в Главном управлении полиции области. В совещании приняли участие глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян, а также представители прокуратуры области и других силовых структур МВД.

Решение о назначении нового руководителя полиции Киевской области было принято после завершения служебного расследования убийства 5-летнего Кирилла Тлялова в Переяслав-Хмельницком.

В связи с этим глава Нацполиции обратился к личному составу правоохранителей Киевщины и отметил, что общество нуждается в "полиции безопасности".

"Именно блок безопасности - наша величайшая ответственность. Событие, которое привело к смерти мальчика в Переяслав-Хмельницком, легло черным клеймом на всю работу полиции. Однако мы ежедневно должны возвращать доверие людей", - подчеркнул Князев.

Андрей Небытов. Фото: прес-служба Нацполиции

Сообщается, что до нового назначения Андрей Небытов занимал должность заместителя начальника областного управления полиции.

Сегодня "Страна" сообщала, что Государственное бюро расследований объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.

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