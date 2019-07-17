Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре. Их встретили цветами: Лукашенко преподнесли розовые розы, Путину – белые.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Путин и Лукашенко пообщаются на Валааме в неформальной обстановке. Вечером президенты вернутся в Санкт-Петербург, где в четверг, 18 июля, примут участие в Форуме регионов России и Белоруссии, уточнил он.

Путин регулярно приезжает на Валаам. В июле прошлого года российский лидер побывал там за несколько дней до встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, ранее Бацька заявил, что переговоры о создании Единого государства с Россией на сегодня неактуальны.

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