В Соединенных штатах суд приговорил к пожизненному сроку без права досрочного освобождения 62-летнего мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, также известного как Эль Чапо. Об этом сообщает Reuters.

Фото: ap.org

Как известно, Хоакин Гусман Лоэра — мексиканский наркобарон, глава наркокартеля "Синалоа" и участник клана Ангар. Несколько раз бежал из-под стражи. В январе 2016 года его вновь арестовали в Мексике, через год передали властям США, где заключили в федеральную тюрьму Манхэттена.

Гусман — наиболее влиятельный и известный наркобарон в мире. Forbes включал его в списки самых богатых людей планеты, оценивая его состояние в миллиард долларов. После убийства лидера "Аль-Каиды" Осамы бин Ладена Эль Чапо долгое время находился на первом месте в списке самых разыскиваемых преступников ФБР.

Ранее сообщалось, что под Днепром задержали лидера наркобанды "Белое братство", который вышел из СИЗО под залог и не ходил на суды.

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