На железнодорожном вокзале в Киеве обокрали нардепа от фракции БПП Владимира Арьева. Об этом он написал на странице в Facebook.

"Уже попала в сеть история, как на киевском вокзале моя сумка стала на кошелек легче. Это было не ограбление, а работа профессиональных карманников. Заявление в полицию я не писал, потому что должен был садиться на поезд и ехать в Винницу. Но после информации в сети мне начали писать в личку другие пострадавшие", - написал Владимир Арьев.

По его словам, карманные кражи - массовое явление на вокзале в Киеве. Депутат утверждает, что или деньги вытаскивают из сумок - причем так мгновенно и профессионально, что человек даже не успевает понять как открыли его сумку, - или группа цыган окружает кого-то и просто отбирает деньги и ценные вещи.

"Задержание грабителей и передача полиции, как на фото, которые прислал один из ограбленных, ни к чему не приводит. Доказательств при ней нет и свои права вокзальные преступники знают хорошо и без адвоката. Поэтому я обращаюсь: к Нацполиции Киева - антикриминальный рейд на вокзале не просто актуален - актуален на вчера; к Нацполиции Киева и Укрзализныце - скоординируйтесь и установите наконец достаточное количество качественных камер видеонаблюдения с возможностью детализации, чтобы грабителей и щипачей можно было идентифицировать и ловить на горячем и привлекать к уголовной ответственности", - написал Арьев.

По его словам, лучше не ходить в одиночку по вокзалу. Также депутат заявил, что место работы карманников - эскалатор на центральном вокзале и выход из переходов на платформы. Особенно утром, когда люди сонные и теряют бдительность.

Скриншот, фото: Facebook/ Volodymyr Ariev

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