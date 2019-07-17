Жителям Киева будут выдавать паспорта в день выборов 21 июля. Об этом сообщает телеканал 112 со ссылкой на Центральное межрегиональное управление Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области.

"Миграционная служба всесторонне способствует реализации права голоса граждан на внеочередных выборах. Подразделения оборудуются дополнительными станциями для оформления и выдачи документов, готовые паспорта можно будет получить даже в день выборов - 21 июля", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Миграционной службы региона Вячеслава Гузя, в подразделениях Центрального межрегионального управления в столице и области остаются 3,9 тыс. готовых паспортов гражданина Украины в форме ID-карты, владельцы которых достигли 18 лет и смогут голосовать, и почти 700 паспортов-книжек с уже вклеенными фотографиями по достижению 25- и 45-летнего возраста, которые еще не получили их владельцы.

"Как известно, паспорт гражданина Украины является основным документом для реализации права голоса на выборах и основанием для получения избирательного бюллетеня лицами, которым на день выборов исполнилось 18 лет и которые включены в список избирателей. Поэтому, чтобы не утратить возможность проголосовать, призываем граждан вовремя получить свои документы. Проверить готовность ID-карты можно с помощью онлайн-сервиса", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что если же по определенным причинам кто-то не успеет забрать свой паспорт в ближайшие дни, Миграционная служба будет способствовать гражданам в реализации их избирательного права.

"В частности, территориальные подразделения в Киеве и Киевской области будут работать 20 и 21 июля с 9:00 до 18:00, чтобы каждый мог получить уже готовые документы и прийти на избирательный участок. Хочу отметить, что в соответствии с разъяснениями Центральной избирательной комиссии, проголосовать смогут как владельцы паспортов в виде книжки, так и владельцы ID-карточек. Обе формы паспорта являются равнозначными и самодостаточными, поэтому на избирательном участке не нужно подавать никаких дополнительных документов (выписок, справок), их никто не имеет права требовать", - подчеркнул Гузь.

Отмечается, что право голосовать имеют те, кто вовремя не вклеил новое фото в паспорт (в месячный срок после достижения 25- и 45-летнего возраста). Также гражданину не могут отказать в реализации права голоса из-за разногласий в избирательном адресе избирателя или отсутствии сведений относительно регистрации места жительства в ID-карте.

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