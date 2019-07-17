В случае, если мэр Днепра Борис Филатов проиграет президенту Украины Владимиру Зеленскому пари и не отремонтирует к 14 сентября Центральный мост, он обещает ничего не делать, как журналисты. Об этом городской голова написал 17 июля на своей странице в Facebook.

Филатов в последнее время любит говорить, что не держится за свою должность. Он в очередной раз сказал об этом в связи с пари насчет ремонта моста. Мэр пообещал вернуться в журналистику.

"Если проиграю пари, то уйду назад в журналистику. Сиди такой красивый, п@зди, ничего не делай", - написал чиновник на Facebook.

В этом же сообщении Филатов похвастал тем, что похудел и влез в старый пиджак элитного бренда.

"Вы знаете, но от похудения кроме пользы для здоровья есть ещё и прямая материальная выгода. Сегодня, например, я влез в пиджак "Бриони", в котором 10 лет назад выступал по телевизору. Поэтому, уважаемые проверяющие, обеспокоенные мониторингом образа жизни чиновников, если вы вдруг заметите, что у меня появилось много дорогих вещей, знайте, что это из той, позапрошлой, счастливой жизни..." - высказался мэр.

Фото: Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что Филатов подал в суд на епископа Днепропетровского и Криворожского Симеона (в миру Олега Зинкевича), обвинив его в публичной лжи в свой адрес.

Также мы рассказывали о том, что за 5 дней до второго тура президентских выборов мэр Днепра заявил, что "остановил вакханалию с переименованиями".