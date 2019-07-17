Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий заявил, что обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой поспособствовать обмену пленными на Донбассе. Об этом со ссылкой на интервью митрополита каналу "Украина" пишет ТАСС.

"Я уже обратился с письмами и к Святейшему патриарху Кириллу, чтобы он со своей стороны организовал ходатайство за наших военнопленных, и к нашему президенту (Владимиру Зеленскому - прим. ред.) с соответствующим письмом, чтобы восстановить этот процесс", - сказал Онуфрий.

По его мнению, обмен пленными на Донбассе должен проходить в формате "всех на всех".

Напомним, советники лидеров стран нормандского формата договорились об обмене пленными в течение месяца.

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