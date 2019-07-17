Премьер-министр рекламирует свой политический проект "Украинская стратегия Гройсмана", рассылая спам пользователям защищенного государственного сервиса. Об этом на своем Facebook сообщает сооснователь и управляющий партнер BlockchainLab Тимур Михайловский.

Бизнесмен написал, что он получил рекламу политсилы главы Кабмина на адрес, связанный с сервисом BankID. Михайловский поясняет своим читателям, как работает этот сервис.

"BankID — это способ верификации граждан через украинские банки для предоставления административных и других услуг через интернет. Через этот сервис можно подать петицию президенту, верифицироваться как гражданин, получить электронную подпись, подать декларацию", - пишет бизнесмен.

Затем Михайловский задается вопросом, откуда у Гройсмана появилась база адресов защищенного сервиса.

"Так вот, учитывая задачи функционирования BankID, база этих адресов должна быть бесконечно защищённой и недоступной для сторонних обывателей. Ребята из партии премьер-министра, расскажите, откуда у вас база этих e-mail? Выходит, что вы просто преступно получили эти адреса и нагло их использовали?" - обращается к однопартийцам премьера Михайловский.

Скриншот: Facebook/ timur.mikhaylovskiy

Автор поста считает, что правоохранительным органам следует как можно быстрее и плотнее заинтересоваться, откуда у подчиненных Гройсмана появился доступ к базе, а также дать правовую оценку подобным рассылкам.

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