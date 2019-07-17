Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Чеслав Концкий умер в Краматорске, говорится в сообщении Посольства Республики Польша в Украине.

"С глубокой скорбью мы восприняли известие о смерти наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске господина Чеслава Концкого. Посольство Республики Польша в Украине выражает слова глубокой скорби родным и близким умершего, а также сотрудникам миссии СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Скриншот: twitter.com/PLinUkraine

Чеславу Концкому было 60 лет. Он – кадровый военный Польской армии, в последние годы работал в международных мониторинговых миссиях в зоне военных конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке.

Чеслав Концкий

Ранее в Краматорске погиб другой наблюдатель миссии погиб. Он стал жертвой ДТП.

Мы писали, что в центре Киева избили наблюдательницу от ОБСЕ.